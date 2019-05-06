ابها يكسب وينفرد بالصدارة و #ضمك يصعد لـ #دوري_المحترفين

الخليج - حسن القبيسي

عزز نادي ابها صدارته لدوري الامير محمد بن سلمان للدرجه الاولى رافعاً رصيده على 68 نقطه بعد تغلبه على ضيفه نجران بثلاثة اهداف دون مقابل وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الاحد على ملعب مدينة الامير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة بابها .

وسجل ابها اهدافه الثلاثة في الشوط الاول عن طريق ابراهيم كامارا هدفين في الد 12، 38 بينما سجل الحاج عثمان الهدف الثاني لابها من ركلة جزاء في الد 16 .

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وفي الشوط الثاني حاول نجران تذليل الفارق وتمكن من ذلك في الد 50 بواسطه لاعبه صالح ال عباس ، ولم يتمكن من اضافه اهدتف اخرى لينهي اللقاء بفوز ابها بـ 3 مقابل 1 .

وفي المقابل ضمن ضمك مرافقه ابها لدوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين رغم خسارته امام مضيفه الطائي بهدف وحيد ، وظل ترتيبه في المركز الثاني برصيد 63 نقطة.