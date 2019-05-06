شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة.. إثيوبي يطعن كفيله ويدهسه بالسيارة في الخرج والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - الرياض:

أقدم وافد من الجنسية الإثيوبية، يعمل راعيا للغنم، على طعن ودهس كفيله بالخرج، في حادثة مروعة، تسببت في حالة من الصدمة لعائلة القتيل.

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وتم القبض على الجاني الإثيوبي من قبل الجهات الأمنية، حيث تم اكتشافه مختبئا في شاحنة “تريلة” قرب موقع الحادث.

وقال محمد الدوسري أحد أصدقاء أسرة المواطن الذي تعرض للدهس في الخرج، أن الحادثة وقعت يوم السبت في الخرج بحي الزاهر، حين قام العامل بطعن المواطن الذي يعمل لديه، ودهسه بالسيارة.

وأضاف الدوسري وفقاً لـ”العربية”: “العامل الإثيوبي كان يأخذ حقوقه بشكل منتظم، وحتى الآن لم يصل أحد لتفسير أسباب الخلاف الذي أدى إلى القتل، فالمواطن في العقد الساع من العمر، ومعروف عنه حسن الخلق والطيب”.

وأوضح أن شاهد العيان الذي اكتشف الحادثة، قام بإبلاغ الجهات المختصة التي حضرت للموقع، واكتشفت مكان الجاني، وتقوم حالياً بإجراء كافة التحقيقات لمعرفة ملابسات القضية.