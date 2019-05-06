انت الان تتابع فلسطيني يروي تفاصيل تدمير عقاره في قصف غزة: كابوس بلا معنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قصف غزة-أرشيفية

استهجن مالك بناية الغصين، تعرض عمارته للتدمير، جراء استهداف طيران الاحتلال الحربي، مؤكدًا أن ما حصل أشبه بالكابوس، إذ قال أبو محمد الغصين: «إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد المواطنين القريبين من بنايته، يُفيد بأن العمارة تتعرض لقصف إسرائيلي، لكنه لم يتجاوب مع الاتصال، لأنه رجل مدني، ولا يوجد في العمارة أي شيء يستدعي قصفها»، مضيفًا أنه وصل إلى البناية، ووجدها بالفعل تتعرض للقصف، مشيرًا إلى أن العمارة يوجد بها محال تجارية، ومكتب هندسي، ومكتب للغات، وباقي البناية فارغ، لأنه لا أحد يتأجر، نتيجة الظروف الصعبة.

وأوضح الغصين، أنه لا يزال متفاجئًا لحد اللحظة، وكأنه في حلم سيئ، لأن ما يحدث لا معنى له على الإطلاق. وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية: "7 شهداء منهم سيدة وجنينها ورضيعة سقطوا، في حين أصيب 50 مواطنا بجراح مختلفة جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ صباح أمس السبت على قطاع غزة وحتى الآن". وبدأ الجيش الإسرائيلي،