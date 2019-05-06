شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عباس على بابكر رئيسا للقضاء فى السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قراراً بتعيين عباس على بابكر رئيساً للقضاء، خلفاً لعبد المجيد إدريس علي، الذى تم إعفاؤه من المنصب.
وكان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى أصدر فى أبريل الماضى، قراراً بإعفاء كل من عمر أحمد محمد من منصب النائب العام، وهشام عثمان صالح من منصبه مساعد أول النائب العام، وإنهاء خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس نيابة عامة. وقضى ذات القرار بتكليف الوليد سيد أحمد محمود، بتسيير مهام النائب العام.
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