شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يعلن رمضان "شهر جهاد"..ويتعهد بتحرير طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى، فى تسجيل صوتى نشر مساء اليوم الأحد، بتحرير مدينة طرابلس من المليشيات المسلحة. Advertisements ودعا حفتر فى التسجيل قوات الجيش الوطنى بمطاردة وتدمير قوات العدو المنسحبة. وقال حفتر فى التسجيل الذى نشره مساء اليوم، المتحدث باسم قوات الجيش الوطنى الليبى، إن شهر رمضان هو شهر الجهاد.

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