شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن راشد يستخدم معالم الإمارات للتهنئة بحلول شهر رمضان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتزازا بهويته، وانتمائه وبحضارة دولة الإمارات العربية المتحدة، هنئ الشيخ حمدان بن راشد، ولى عهد دبى، الأمة العربية، بحلول شهر رمضان المبارك، مستخدما فى ذلك مقطع فيديو تم تصميم بطريقة احترافية لهذا.

وفى الفيديو، الذى نشره حمدان بن راشد، ولى عهد أبوظبى، تظهر العديد من أبرز المعالم السياحية فى دولة الإمارات العربية، وهى تتزين بالأنوار، للتتواصل معا، مشكلة بذلك كلمة رمضان مبارك.









وفى هذا السياق، أعلن مركز الفلك الدولى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مشاهدة هلال شهر رمضان 1440 هجرية، كما تم تصويره من قمة جبل حفيت، فى مدينة العين فى الإمارات.













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وذكرت وسائل الإعلام الإماراتية أنه تمت رؤية هلال شهر رمضان 1440 هجرية بصعوبة شديدة باستخدام تقنية التصوير الفلكى.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت عن إطلاق عشرات الفعاليات الاجتماعية والدينية والخيرية والرياضية التى تضفى على الشهر الفضيل نكهة روحانية خاصة تعكس أخلاقيات وقيم المجتمع الإماراتى القائم على الألفة والتسامح بين جميع البشر.

وتشهد مختلف مناطق فى دولة الإمارات العربية المتحدة إقامة عشرات المجالس الرمضانية التى تتخذ طابعا ثقافيا وتراثيا وبحضور ومشاركة كبار المسؤولين والشخصيات العامة، وذلك فى تقليد متوارث منذ مئات السنين يجسد وحدة المجتمع الإماراتى وتماسكه.

وتعتبر خيام الإفطار الرمضانية جزءاً أصيلاً من التقاليد الإماراتية التى تعبر عن روح العطاء والمشاركة الإنسانية فى الشهر الفضيل، حيث يبادر العديد من المؤسسات والأفراد إلى نصب هذه الخيام لتصبح مراكز هامة لإقامة موائد الإفطار الجماعية التى تستقطب سنويا مئات الآلاف من الصائمين ومن مختلف الجنسيات.

وهذا العام أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتى عن تخصيص نحو 159 موقعاً لإقامة إفطار الصائم على مستوى الدولة يستفيد منها نحو 477 ألف شخص، فيما توزع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية خلال مشروع "إفطار صائم" على مستوى الدولة هذا العام نحو 951 الفا وجبة بمعدل 31 الفا و700 وجبة افطار يوميا.

وتستضيف الإمارات فى الشهر الفضيل كبار علماء الدين والمقرئين من الدول الإسلامية، وتقيم مسابقات دولية للقرآن الكريم التى يشارك فيها العشرات من حفظة القرآن، تلاوةً وفهمًا وتجويدًا.