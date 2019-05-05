اخبار الخليج

القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول رمضان

0 نشر
إسلام الشحات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقد وجَّه لهم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا