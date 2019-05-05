شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقد وجَّه لهم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة.