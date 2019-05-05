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فتاة عشرينية تستعيد البصر في مستشفى خميس مشيط

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - خميس مشيط:

تدخل فريق طبي في مستشفى خميس مشيط العام من التعامل مع حالة فتاة في العقد الثاني من العمر، وعمل التشخيص الدقيق لحالتها، حيث تمكن الفريق من إنقاذها بفضل الله، بعد أن تم إحضارها للمستشفى وهي تعاني فقدان البصر كلياً، وتورمات حادة في الجسم.

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وتم استقبال الحالة من قِبل فريق طبي مختص برئاسة استشاري الروماتيزم الدكتور سعيد المجادعة، والدكتورة شاهندة يوسف. وبمراجعة سِجلها المرضي، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، اتضح أن المريضة تعاني داء الذئبة الحمراء منذ ٣ سنوات، وتخضع لعلاج كيماوي في أحد المستشفيات.

وقام الأطباء بإدخال المريضة العناية المركزة، وعمل التشخيص الدقيق للحالة، واتضح أنها تعاني متلازمة PRES الناتجة من الأدوية الكيماوية. وقد شارك في معالجة الحالة فريق طب المخ والأعصاب الذي تضمن استشاري طب المخ والأعصاب الدكتور معيض الكثيري، والدكتور حسين القحطاني، والدكتورة أسماء العسيري.

وبفضل الله عاد البصر للفتاة بشكل كلي، واختفت التورمات خلال ٢٤ ساعة، وخرجت من المستشفى في اليوم الثالث إلى منزلها.

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