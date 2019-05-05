شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء شاب منذ 36 يوماً في ظروف غامضة بجازان.. والشرطة تكثف البحث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تكثف الجهات الأمنية في جازان جهودها في البحث عن شاب في العقد الثالث من العمر اختفى في ظروف غامضة منذ نحو 36 يوماً، فيما تم العثور على مركبته في أحد الشوارع بمحافظة صبيا.

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من جانبه، أكد أحد أقارب الشاب أن المختفي فهد إبراهيم أبوبكر شريف، لا يعاني من أي اضطرابات نفسية، وأنه يعمل في أحد القطاعات العسكرية.

وأوضح أن ذويه حاولوا قبل التبليغ التواصل معه عن طريق جواله غير أنه كان مقفلاً، لافتاً إلى أنه بعد ما يقارب الأسبوع من اختفائه عُثِر على سيارته بأحد الشوارع في صبيا.

وأكد أن المركبة لا توجد عليها أي آثار تدل على حدوث شيء، وأنها سليمة، وناشد كل من يعثر عليه أو يشاهده إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو التواصل على الأرقام (0502180233 – 0555864187).