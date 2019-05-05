شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص رجال أمن لمراقبة المرضى نفسياً بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة: أعلن قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، العميد يحيى العقيل، عن تخصيص رجال أمن لرصد المرضى النفسيين، والتعامل معهم بخبرة وتسليمهم للشؤون الصحية لعلاجهم. ووجه العقيل، رسالة لذوي هؤلاء المرضى ناشدهم من خلالها بالحفاظ عليهم ومتابعتهم، مشيداً بتعاون أسرهم مع الجهات الأمنية في هذا الجانب.

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