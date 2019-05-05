شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين عبر «تويتر»: نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

غرد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على حسابه الرسمي في “تويتر” قبل قليل، بمناسبة بدء شهر رمضان المبارك غدا الاثنين.

وقال خادم الحرمين: “نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، الذي يبعث في نفوس المسلمين المعاني السامية لديننا القويم، من تسامح ورحمة وتعاضد”.

وأضاف قائلا: “سائلين الله أن يجعله شهر خير على عموم بلاد المسلمين، والعالم أجمع، وكل عام وأنتم بخير”.