دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Amazon يكشف عن مواصفات وسعر هاتف P Smart Z ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف موقع أمازون في إيطاليا عن تفاصيل مواصفات وتصميم هاتف هواوي المرتقب P Smart Z، كما كشف أيضاً عن مستوى التسعير الذي ينطلق به الهاتف إلى الأسواق.

تأتي أحدث التسريبات حول هاتف هواوي المنتظر P Smart Z عبر موقع أمازون، حيث رصد الهاتف في قوائم أمازون في إيطاليا كما إستعرضت التسريبات سعر ومواصفات الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

ويأتي هاتف P Smart Z بسعر 279 يورو أي بعكس التسريبات السابقة التي أشارت إلى مستوى تسعير 210 يورو للهاتف، كما يضم الهاتف شاشة بحجم 6.59 إنش مميزة بجودة عرض FHD بلس، مع رقاقة معالج Kirin 710، أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

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وفي مواصفات الكاميرة في هاتف P Smart Z كشفت التسريبات عن إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8 مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، أيضاً تتميز الكاميرة الأمامية المميزة بتصميم منبثق بمستشعر 16 ميجا بيكسل.

ويأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية للهاتف كما يدعم الهاتف تقنية التعرف على الوجه، أيضاً يضم بطارية بقدرة 4000 mAh، على أن يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأزرق، الأسود إلى جانب اللون الأخضر.

المصدر

هذا الموضوع Amazon يكشف عن مواصفات وسعر هاتف P Smart Z ظهر على التقنية بلا حدود.