شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يصد محاولة من مسلحى المعارضة لكسر خطوطها شمال حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف السورية التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن قوات الجيش السورى تصدت لهجوم شنه مسلحو تنظيم "الجيش السورى الحر" لكسر خطوطها شمال محافظة حلب. وأفاد مدير المركز فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم " – اليوم الأحد - إن قوات الجيش السورى تصدت للمسلحين وأوقعت 15 قتيلا بالإضافة إلى تدمير 3 سيارات .

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