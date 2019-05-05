شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقى : أنا بريء من كل متورط فى جرائم إرهابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسي، اليوم الأحد ، براءته من كل المتورطين فى الدم العراقى ، على خلفية اتهامه بإطلاق سراح عدد من المتورطين فى قضايا إرهابية.
وقال الحلبوسى ، فى مؤتمر صحفى عقده بمدينة النجف ، "جئت لأزور وأتكفل بعوائل الشهداء ، وأنا لكل العراقيين، وأتبرأ من كل متورط فى الدم العراقي".
وأوضح - وفقا لما بثته قناة "السومرية" الإخبارية - أن المتهمين كانوا معتقلين على خلفية قضية سرقة وليس قتل ، مشيرا إلى أن سلطات الأنبار تبحث عن المشتبه بهم بقتل الصيادين.
وكان النائب على البديرى اتهم الحلبوسى ، فى وقت سابق ، بأنه أطلق سراح عدد من المتهمين بتنفيذ "عملية إرهابية" أودت بحياة عدد من مواطنى محافظة الأنبار.
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