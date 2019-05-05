"مباشر قطر": تنظيم الحمدين يخسر أوراقه فى فرنسا ويتشبث بـ"باريس سان جيرمان"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه رغم الخسائر المتتالية التى نالها فريق باريس سان جيرمان المملوك لناصر الخليفى أحد أذناب تنظيم الحمدين فى فرنسا، من خلال خسارة لقب كأس فرنسا ومن قبله الخروج من دورى أبطال أوروبا، وهجوم الجماهير ومطالبتهم بمحاسبة الإدارة القطرية على هذه الإخفاقات؛ يرفض تميم التخلى عن طموحاته الواهية التى يريد من خلالها سيادة الفريق الفرنسى على الكرة العالمية لتلميع صورته الملطخة بالرشاوى والدماء.
وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية:"صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية رصدت موجة الغضب بين الجماهير ضد قطر، مشيرة إلى أنهم طالبوا برحيل رئيس النادى وإدارته الفاشلة، بعد الصدمة الناجمة عن هزيمة باريس سان جيرمان فى نهائى كأس فرنسا ضد "ستاد رين".
وأكد التقرير أن الخسارة الأخيرة فى كأس فرنسا كان لها تأثير وصدى كبير فى جميع أنحاء العاصمة الفرنسية، حيث إنه لا أحد يبدو الآن فى مأمن من شبح الإقالة، بما فى ذلك الرئيس ناصر الخليفى.
وشدد التقرير، على أن الصحيفة الفرنسية أكدت أنه يبدو أن الوقت لم يحن بعد لبيع نادى العاصمة الفرنسية، موضحة أن مسألة بيع النادى من قبل جهاز قطر للاستثمار لا تلوح فى الأفق، على الأقل ليس إلا بعد مرور سنوات عدة من الآن.
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