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الأمم المتحدة تدعو لهدنة إنسانية لمدة أسبوع فى ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، اليوم الأحد ، الأطراف المنخرطة فى القتال فى العاصمة طرابلس إلى هدنة إنسانية مدتها أسبوع، قابلة للتمديد.

وقالت البعثة ، فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية ، "تهنئ بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا عموم الليبيين بحلول الشهر الفضيل وتدعو كل الأطراف المنخرطة فى القتال إلى الالتزام باتفاقية حقوق الإنسان وعقد هدنة إنسانية مدتها أسبوع تبدأ فى الرابعة من صباح الأول من رمضان الموافق السادس من مايو الجاري، وتكون قابلة للتمديد".

وأضاف البيان "تدعو البعثة كل الأطراف للسماح بإيصال المعونات الإنسانية لمن يحتاجها وبحرية الحركة للمدنيين خلال هذه الهدنة ، كما تدعو للبدء بتبادل الأسرى والجثامين" مشيرة أنها على أتم الاستعداد لتوفير الدعم اللازم لذلك.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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