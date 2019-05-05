ابن صالح يتمسك بموعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر

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الجزائر — سبوتنيك. وقال صالح في خطاب ألقاه مساء اليوم الأحد: "أدعو كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني والشخصيات والنساء والشباب للتعبئة من أجل الحوار البناء والذكي والنية الصادقة، بما يسمح بتوفير شروط تنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المحددة ولمنع جر البلد إلى الفراغ والفوضى".
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
وحذر بن صالح مما وصفها "التهديدات الخارجية ذات تعقيدات وامتدادات داخلية"، ودعا الجزائريين إلى "اليقظة من الأخطار والنوايا الخبيثة والتصرفات العدائية لبعض الأطراف التي تحاول زرع بذور الفتنة والمساس بمؤسسات الدولة وبمصداقية مساعي حل الأزمة".
واعتبر بن صالح أن "رئيس جمهورية الجزائر المنتخب ستكون له الشرعية الشعبية والصلاحيات لتجسيد المطالب والتطلعات المشروعة للشعب الجزائري".
وأثنى رئيس الدولة بن صالح بالدور البارز "للجيش الذي يقوم بجهود كبيرة لأجل الالتزام بالدستور وعزمها على التصدي للتصريفات العدائية ضد وحدة التراب الوطني".
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