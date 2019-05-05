الدفاع الروسية: مقتل مدني وإصابة شخصين في قصف للمسلحين على حماة

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المركز في إفادة صحفية إنه "في صباح اليوم شنت المجموعات المسلحة قصفا على ريف مدينة حماة، ما أسفر عن تدمير منزلين، ومقتل شخص مدني واحد، وإصابة 2 آخرين".

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وحول الموقف في حلب، قال المتحدث إن "الوضع تصاعد في حلب، ففي مساء أمس حاول نحو 250 مسلحا من الجيش السوري الحر و4 مجموعات أخرى كسر خطوط دفاع القوات الحكومية، لكن تم صدهم وإعادتهم إلى مواقعهم، وتقدر خسائرهم بنحو 15 قتيلا".

وكانت وكالة "سانا" ذكرت اليوم الأحد أن المجموعات الإرهابية اعتدت بالصواريخ على مدينة السقيلبية وبلدة جب رملة بريف حماة الشمالي الغربي.

وبحسب الوكالة، فإن الاعتداءات على السقيلبية أدت إلى مقتل مدني ووقوع أضرار مادية في بعض المنازل والممتلكات.

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من جهة ثانية، نقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري سوري تأكيده لوكالة "سبوتنيك" أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك نفذ خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 100 غارة جوية على مواقع وتحصينات وخطوط إمداد تنظيم "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة)، على كامل المحور الشمالي والشمالي الغربي لمحافظة حماة.

وأوضح المصدر العسكري أنه نتيجة هذه الغارات تم تدمير عدة تحصينات ومستودعات للمسلحين في بلدات اللطامنة وكفرزيتا وقلعة المضيق والحويز والحويجة ومحور السرمانية، بينها مركز اتصالات مركزي يربط بين مسلحي ريف إدلب وحماة، ومستودع ذخيرة في منطقة الهبيط بين ريفي حماة وإدلب.

وأضاف المصدر أن الطيران الحربي نفذ كذلك عدة غارات على خطوط إمداد المسلحين في ريفي إدلب الغربي والجنوبي الغربي بهدف منع وصول أية تعزيزات للمسلحين من ريف إدلب باتجاه ريف حماة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت أن الجماعات المسلحة تحضر بشكل جماعي لهجوم بقيادة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا المحظورة في روسيا) يستهدف مدينة حماة انطلاقا من جنوب منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد.