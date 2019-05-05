المجلس العسكري الانتقالي في السودان يعين عباس على بابكر رئيسا للقضاء

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الخرطوم — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن المجلس "أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي قرارا بتعيين مولانا عباس علي بابكر رئيس للقضاء خلفا لمولانا عبدالمجيد إدريس علي الذي تم إعفائه من المنصب".
© REUTERS / PRAKASH SINGH
وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
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