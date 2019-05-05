في انحياز لإسرائيل.. أوروبا تدعو الفلسطينيين لوقف الصواريخ

بروكسل/ شريفة جيتين/ الخليج 365

في انحياز واضح لتل أبيب، دعا الاتحاد الأوروبي "المسلحين الفلسطينيين" في قطاع غزة إلى وقف إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل "على وجه السرعة".

جاء ذلك في بيان صادر عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فديريكا موغيريني، الأحد.

وجاء في البيان: "يجب على المسلحين الفلسطينيين في غزة وقف الإطلاق العشوائي للصواريخ".

وأضافت موغيريني: "الاتحاد الأوروبي يؤكد مجددًا دعمه بقوة لأمن إسرائيل".

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وعبّرت عن تعازيها للشعب الإسرائيلي الذين يعيش - حسب زعمها - "آلامًا لا توصف" بسبب إطلاق الصواريخ.

ولم تتطرق المسؤولية الأوروبية بأي شكل إلى الفلسطينيين الذين استشهدوا وأصيبوا جراء الغارات الإسرائيلية.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع.

فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.



وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 21 فلسطينيا بينهم سيدتان وجنينيهما، وطفلة رضيعة، وإصابة 110.

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