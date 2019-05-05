السودان .. "العسكري" يعين رئيسا جديدا للقضاء

الخرطوم / الخليج 365

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، قرارا بتعيين عباس علي بابكر، رئيسا للقضاء، خلفا لعبد المجيد إدريس، الذي أعفاه المجلس من منصبه، الأحد.

ولم يحدد بيان صدر عن إعلام المجلس سببا لقرار إعفاء إدريس، الذي يمثل حلقة جديدة في سلسلة إعفاءات في قطاعات متعددة، أبرزها القضاء ووزارة الخارجية.

لكن إدريس واجه انتقادات من قوى المعارضة، باعتباره من رموز الرئيس المعزول، عمر البشير (1989- 2019)، ومن المتشددين في تنفيذ أوامر الطوارئ، التي أصدرها البشير في مواجهة المحتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ أواخر العام الماضي.

Advertisements

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الحراك الشعبي، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب المحتجين، كما حدث في دول عربية أخرى.

وأعلن المجلس العسكري، الأحد، أنه يدرس وثيقة تقدمت بها قوى "إعلان الحرية والتغيير"، وسيرد عليها الإثنين.

وتطالب تلك القوى بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و"مجلس تشريعي مدني"، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.