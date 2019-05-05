مقاتلات إسرائيلية تدمر بناية سكنية من 11 طابقا في غزة

غزة / محمد ماجد /الخليج 365

دمرت مقاتلات إسرائيلية، مساء الأحد، بناية سكنية من 11 طابقا، جنوبي مدينة غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وأفاد مراسل الخليج 365 نقلا غن شهود عيان، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بعدة صواريخ البناية السكنية في حي "الصبرة"، مما تسبب بتدميرها بالكامل.

وألحق القصف أضرار كبيرة بالعشرات من المنازل والمحال التجارية القريبة من البناية، بحسب شهود عيان.

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وذكر الشهود أنه تم إخلاء البناية من السكان قبل دقائق من قصفها.

ولم تسجل وزارة الصحة في غزة وقوع إصابات جراء القصف.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما اطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 19 فلسطينيا بينهم سيدة حامل، وطفلة رضيعة، وإصابة 110، في المقابل قتل 3 إسرائيليين وجرح العشرات معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.