"الأنباء الإندونيسية" تتضامن مع الخليج 365 عقب قصف مكتبها بغزة

جاكارتا/ الخليج 365

أعربت وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا"، الأحد، عن تضامنها مع وكالة الخليج 365، عقب قصف مقاتلات إسرائيلية لمكتبها في قطاع غزة.

وقال مدير "أنتارا"، ميدياتاما سوريودينينغرات، في بيان نشرته الوكالة الإندونيسية، إنّ "الوكالة تستنكر الهجوم على وكالة الأنباء (الخليج 365) التي كانت تنقل الأخبار باحترافية".

وأضاف: "نأسف بشدة للتصعيد في غزة وندعو جميع الأطراف إلى وقف الهجمات المستمرة التي تعذب المواطنين الأبرياء الذين يستعدون لاستقبال شهر رمضان المبارك".

كما أشار أنّ أحد عواقب العدوان الإسرائيلي "كان الهجوم على مكتب وكالة الخليج 365 في قطاع غزة".

وبدأ مكتب الخليج 365 عمله في غزة عام 2012، ويعمل فيه 11 صحفيا، ضمن 3 أقسام هي: الأخبار، والصور والفيديو.

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وأفاد مراسل الخليج 365 بأن المبنى المؤلف من طبقات عدة، ويضم مكتب الوكالة، انهار إثر تعرضه لخمسة صواريخ أطلقها الجيش الإسرائيلي.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو يُظهر المبنى وقد تحول إلى كومة من الركام.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 18 فلسطينيا بينهم سيدتان وجنينيهما، وطفلة رضيعة، وإصابة 110، في المقابل قتل 3 إسرائيليين وجرح العشرات معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية.

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