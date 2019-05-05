رمضان الإثنين في السعودية و16 دول عربية والثلاثاء بسلطنة عمان وجزر القمر‎

عواصم / مراسلون / الخليج 365

يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك، الإثنين، في 16 دولة عربية هي السعودية ومصر وقطر والكويت والبحرين والإمارات والأردن والعراق واليمن وفلسطين والسودان ولبنان وسوريا وليبيا وتونس وجيبوتي والصومال.

بينما أعلنت سلطنة عمان وجزر القمر أن رمضان سيبدأ الثلاثاء بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد.

فيما تستطلع الهلال في وقت من مساء اليوم كل من المغرب والجزائر وموريتانيا.

في الرياض، أعلنت المحكمة العليا، عبر بيان، أن الإثنين هو غرة رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم.

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام رمضان، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها أو اعتماد الحساب الفلكي.

وفي المنامة، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية، عبر بيان، ثبوت رؤية الهلال، مساء اليوم؛ ليكون الإثنين غرة رمضان في البحرين.

وفي أبوظبي، أعلنت لجنة تحري الهلال، في بيان، أن الإثنين هو غرة رمضان في الإمارات.

وفي الدوحة، أعلنت لجنة تحري الهلال، عبر بيان، أن الإثنين هو غرة رمضان في قطر.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية، عبر بيان، أن الإثنين هو بداية رمضان.

وفي القاهرة، أعلنت دار الافتاء المصرية، في حفل بثه التليفزيون الرسمي، ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم؛ وعليه يكون أول رمضان الإثنين.

وفي رام الله، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، عبر بيان، أن الإثنين هو أول أيام رمضان؛ بعد ثبوت رؤية الهلال هذه الليلة.

وفي عمان، أعلن مفتي عام الأردن، محمد الخلايلة، عبر بيان، أن الإثنين غرة رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم.

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وفي الخرطوم، أعلن مجمع الفقه الاسلامي بالسودان، في حفل بثه التليفزيون الرسمي، ثبوت رؤية هلال رمضان، مساء اليوم، وأن الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المعظم.

وفي طرابلس، أعلنت دار الإفتاء، عبر بيان، أن الإثنين هو غرة رمضان في ليبيا.



وفي اليمن، أعلنت وزارة الاوقاف والإرشاد في حكومة الرئيس هادي عبدربه، عبر بيان، أن الإثنين هو أول أيام رمضان.

وفي بيروت، قال مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، عبر بيان، إن الإثنين هو أول أيام رمضان.

وكان المرجع الشيعي في لبنان، علي فضل الله، أعلن، في بيان، أن أول أيام رمضان هو الإثنين.

وفي دمشق، أعلن القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي، في بيان، أن الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي بغداد، أن ديوان الوقف السني، عبر بيان، أن الإثنين هو أول أيام رمضان. بينما أعلن مكتب المرجع الديني الشيعي في العراق علي السيستاني، عبر بيان، أن الثلاثاء المقبل هو أول أيام رمضان؛ بعدما "لم تثبت رؤية الهلال بالعين المجردة مساء الأحد".

وفي تونس، أعلن مفتي الجمهورية عثمان بطيخ، عبر بيان، أن الإثنين هو أول رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم.

أيضا أعلنت الهيئات المختصة في كل من الصومال وجيبوتي أن الإثنين سيكون غرة رمضان.

أما في مسقط، فقط أعلنت لجنة استطلاع رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عدم ثبوت رؤية هلال رمضان مساء اليوم وعليه يكون الإثنين المتمم لشهر شعبان والثلاثاء غرة شهر رمضان لهذا العام. كذلك أعلنت جزر القمر أن الثلاثاء هو أول رمضان.

وتتحرى هلال رمضان في وقت لاحق مساء اليوم كل من المغرب والجزائر وموريتانيا.

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