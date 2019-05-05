أمير #مكة يوجه بإخلاء “صحن المطاف” ومنع سُفر الإفطار داخله

صحيفة الخليج الالكترونية وجه أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، بإخلاء “صحن المطاف” وجميع المناطق المصممة للطواف في الأدوار العليا من الحرم المكي. وأكد “الفيصل” على تخصيص تلك المناطق للطواف فقط ماعدا أوقات الفروض الخمسة، مشددا على منع سُفر الإفطار داخل الصحن، وذلك من بداية شهر رمضان وحتى نهايته.

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