شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تدعو إلى وقف فورى للعمليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت تونس عن ادانتها ورفضها لاستهداف المدنيين فى غزة، داعية إلى الوقف الفورى للعمليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وزارة الخارجية التونسية، فى بيان اليوم الأحد، إن تونس تتابع ببالغ القلق وعميق الانشغال التصعيد العسكرى فى قطاع غزة، الذى راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى نتيجة استهداف المبانى السكنية ومرافق الخدمات والأسواق.
وأكدت تونس وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطينى الشقيق فى نضاله المشروع من أجل تقرير مصيره واسترجاع حقوقه الوطنية، بما فى ذلك حقه فى إقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.
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