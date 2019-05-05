شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام السودانى: نيابة مكافحة الفساد تستجوب البشير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب العام بالسودان، فى بيان اليوم الأحد إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت الرئيس المخلوع عمر البشير، للاشتباه فى تورطه فى غسل أموال وتمويل الإرهاب.
وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير فى الشهر الماضى، بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانونى، وعُثر على مبالغ مالية كبيرة فى حقائب بمنزل البشير.
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