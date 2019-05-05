إسرائيل تقرر وقف تزويد قطاع غزة بالوقود

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القدس — سبوتنيك. وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الميجر جنرال كميل أبو ركن في بيان له "نعلن هذا المساء الأحد عن وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة من خلال معبر كيرم شالوم".
© REUTERS / MOHAMMED SALEM
وجاء بيان صدر عن "الكابينت" مساء اليوم الأحد "أوعز الكابينت لجيش الدفاع بمواصلة الضربات وبالاستعداد للمراحل القادمة. الاعتبار الأعلى هو أمن الدولة ومواطنيها".
وتوترت الأوضاع على حدود غزة مع إسرائيل منذ أذار/مارس 2018 حينما انطلقت مسيرات العودة الفلسطينية، التي تطورت إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.
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