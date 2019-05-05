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القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، ورئيس وفدها المفاوض محمد عبدالسلام في بيان على "تويتر" إن اللقاء ناقش "آخر المستجدات بخصوص مسار اتفاق السويد خاصة الحديدة والعراقيل التي يختلقها الطرف الآخر للحيلولة دون التقدم والتنفيذ".
© REUTERS / Tarek Fahmy
وبشأن ملف الأسرى، ذكر عبدالسلام، أن الحوثي "أعاد التذكير بأهمية إنجاز خطوات فيه خاصة مع حلول الشهر الكريم كونه قد بات هذا الجانب منسيا لدى تحالف العدوان ومرتزقته".
وأشار إلى أن الحوثي "أكد أهمية تسهيل عودة جثمان وزير الداخلية إلى صنعاء كموضوع إنساني خالص، مستهجنا المنع السعودي لعودته".
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي يناقش مع غريفيث تنفيذ اتفاق الحديدة وتبادل الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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