انت الان تتابع «أرامكو» تطوّر تكنولوجيا جديدة لتوفير الوقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أرامكو

كشفت شركة "أرامكو" السعودية، أنها بصدد تطوير تكنولوجيا جديدة لتحسين أداء محركات المركبات لتحقيق هدفين؛ الأول خفض استهلاك الوقود، والآخر تقليل الانبعاثات التي تتسبب في تلوث البيئة، وذكرت أرامكو أن نسبة كبيرة من منتجاتها البترولية تستخدم وقودا للمركبات، لذا فإن شبكة البحوث والتطوير في الشركة بصدد تطوير أساليب الاحتراق المتقدمة، وتشكيل وقود جديد أكثر فاعلية، إلى جانب إدخال حلول التهجين، لافتة إلى أن استخدام الوقود الأكثر تطايرا كالبنزين يخفض نسبة الانبعاثات بشكل كبير.

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وأوضحت أن عملية الاحتراق بالضغط هي التقنية الصحيحة، لكنها تُستخدم مع النوع الخاطئ من الوقود وهو "الديزل"، مما يعني أنه يجب فقط تغيير نوع الوقود، وبالتالي سينخفض الاستهلاك وتقل نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسب تتراوح بين 25% و30%، مشيرة إلى أنها بصدد التعامل مع انبعاثات ما بعد الاحتراق باستخدام تقنيات