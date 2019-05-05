الان تتابع دون أدوية.. الطريقة السهلة لتجنب “ارتفاع ضغط الدم” أثناء الصيام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

مع بداية الصيام في شهر رمضان المبارك يؤرق ارتفاع ضغط الدم ملايين المسلمين في العالم، ويعجز الكثيرون عن ضبطه، على الرغم من أن طرق الحد من فرص ظهوره قد لا تكلف المرء سوى دقائق قليلة يوميا.

ويمكن خفض مخاطر ارتفاع ضغط الدم عن طريق إجراء بعض التمارين الرياضية البسيطة في نهاية كل يوم.

وترجع كثير من الدراسات الطبية فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم إلى النظام الغذائي غير الصحي الذي يتبعه الإنسان، أو الإكثار في الأكل أثناء الإفطار أو عدم القيام بتمارين رياضية كافية.

ويقول الأطباء “تكفي الشخص تمارين رياضية تعادل رحلة من نصف ساعة على دراجته يوميا، بسرعة عادية، من أجل خفض ضغط الدم، الذي يمكن أن يتطور مع الوقت ويؤدي إلى تصلب الشرايين وكذلك السكتات القلبية.

Advertisements

وسواء كنت تركب دراجة ثابتة في المنزل أو في الجيم، فإن ركوب الدراجات سيفيدك كثيرا، بحسب ما يقول الأطباء.

وإذا كنت ممن لا يحبون ركوب الدراجات، فيمكنك أيضا تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم بمجرد المشي، فهو رياضية مثالية لكبح الإصابة بالمرض.

وينصح الأطباء بالمشي لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم، وهذه الفترة الرياضية كافية للتأثير على ضغط الدم.

ولا يشترط أن تكون الدقائق الثلاثون متواصلة أثناء ممارسة المشي، بل يمكن تقسيمها إلى 10 دقائق أو 15 دقيقة تتخللها فترات استراحة قصيرة.

وإن كنت لا تود ركوب الدراجة أو حتى المشي، فما عليك إلا القيام ببعض الأعمال المنزلية يوميا لمدة نصف ساعة على الأقل، مثل توضيب المنزل، أو الاعتناء بحديقة البيت.