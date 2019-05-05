الان تتابع نصائح تحمي الأطفال الصائمين من الإجهاد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

وضع أطباء عددا من النصائح لأولياء الأمور الذين لديهم أطفال في سن الصيام بهدف تدريبهم على الصيام وحمايتهم من أضرار الامتناع عن الطعام لفترات طويلة:

1- لا بد أن يكون الصيام بقدر الاستطاعة سواء في عدد ساعات الصيام أثناء اليوم أو في عدد الأيام.

2- يمكن في بداية التدريب منع الطفل عن تناول الطعام فقط وليس الماء.

3- الحرص على تناول وجبات كافية ومتنوعة في الإفطار والسحور.

4- إعطاء الطفل كميات كافية من السوائل، سواء الماء أو العصائر الطبيعية.

5- إعطاء الطفل وجبات تحتوي على الفيتامينات والمعادن لمقاومة الشعور بالإجهاد أثناء الصيام.

6- عدم السماح بخروج الطفل عند ارتفاع درجات حرارة الجو وعدم السماح له بممارسة أي مجهود بدني زائد أثناء الصيام، وإجباره على الإفطار فورا بمجرد شعوره بالإعياء أو عدم تحمل الصيام.

أعلنت كل من السعودية والإمارات والأردن أن الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد تحرى رؤية هلال الشهر الفضيل.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن المحكمة العليا “عقدت جلسة مساء الأحد، الثلاثين من شهر شعبان لهذا العام 1440هـ، حسب تقويم أم القرى للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ”.

وأضافت: “بعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه، فإن المحكمة العليا تقرر: أن يوم غد الأثنين 1/9/1440هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 6/5/2019م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ”.

وأعلنت دولة الإمارات أن، الاثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الدولة، وفق ما ذكرت وكالة “وام”.

كما نقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مفتي عام المملكة، محمد الخلايلة، أن يوم الاثنين هو الأول من شهر رمضان لعام 1440هـ، بعد تمكن الدائرة من رؤية هلال الشهر في سماء المملكة.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أن الأحد هو المتمم لشعبان، والاثنين هو بداية رمضان، بعد تعذر رؤية الهلال.

‎وتعذرت كذلك رؤية الهلال في اليمن، وقالت وزارة الأوقاف والإرشاد في حكومة الرئيس هادي عبد ربه إن الأحد هو المكمل لشعبان، والاثنين هو أول أيام رمضان.

وفي بغداد، أعلن ديوان الوقف السني أن الاثنين هو بداية رمضان إثر تعذر رؤية الهلال.

وفي بيروت، قال مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، إنه لم تثبت رؤية هلال رمضان، وعليه فإن الأحد هو المكمل لشعبان، والاثنين هو أول أيام رمضان.

وفي طرابلس (ليبيا)، أعلنت دار الإفتاء أن الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وأن الاثنين هو غرة رمضان.