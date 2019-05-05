نظارات جديدة للواقع الافتراضي من أوكولوس

أعلنت شركة أوكولوس إطلاق موديلين جديدين من نظارات الواقع الافتراضي في الأسواق العالمية في 21 مايو (أيار) الجاري، وفقا للعين الإخبارية.

وأوضحت الشركة التابعة لشركة فيس بوك أن نظارة الواقع الافتراضي Quest الجديدة تأتي دون كابل وتوفر للمستخدم معايشة كاملة للواقع الافتراضي.

وأدمجت أوكولوس في Quest مستشعرات التعرف على موقع اللاعب واليد في جسم النظارة مباشرة، وتكفي شحنة البطارية لتشغيلها بين ساعتين وأربع ساعات، كما أنها تعتمد على معالج الهواتف الذكية كوالكوم Snapdragon 835.

وتسمح وظيفة Pass through للمستخدم برؤية النطاق المحيط بالفعل، ورسم خطوط افتراضية على الأرضية بوحدة التحكم، ونفتت شركة أوكولوس نقل صورة الغرفة إلى المطورين للحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات.

وتأتي النظارة مع كابل للتوصيل بالحواسيب والوصول إلى بطاقة الرسوميات القوية لتوفير معايشة فائقة للواقع الافتراضي.