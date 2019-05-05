الإمارات تقدم أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى في اليمن

اسماء السيد - ابوظبي: أعلن الهلال الأحمر الإماراتي تقديمه أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى يمني في صحراء محافظة حضرموت.
ونقل البيان عن ممثل الهلال الاحمر في حضرموت حميد الشامسي أن الأدوية التي قدمت لمستشفى في مديرية رماه في المحافظة، "تأتي ضمن الجهود الرامية لتخفيف العبء عن المواطنين اليمنيين وتوفير الاحتياجات الطبية المجانية".
والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ آذار/مارس 2015 دعما للقوات الحكومية في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
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