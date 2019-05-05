برنامج الأغذية العالمي يدخل مخازن قمح مهمة غرب اليمن لبدء تعقيمها

اسماء السيد - دبي: أعلن برنامج الأغذية العالمي أنّ فريقا تابعا له وصل الأحد إلى مخازن قمح مهمة عند خطوط التماس في الحديدة، غرب اليمن، بهدف تعقيم المخزون قبل توزيعه على السكان، وذلك بعد أكثر من شهرين من التأخير.

وكانت السلطة المعترف بها دوليا والتحالف العسكري الداعم لها، اتّهما الشهر الماضي الحوثيين بعرقلة وصول الفريق إلى المخازن الواقعة في منطقة تسيطر عليها قوات الحكومة في الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة.

ويتمركز الحوثيون الذين يسيطرون على باقي مناطق مدينة الحديدة منذ 2014، على بعد أمتار من المخازن. وغالبا ما تدور اشتباكات وأعمال قصف في المنطقة، ما أدى إلى تضرر اثنتين من الصوامع التي تحتوي على مخزون القمح في يناير.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي ارفيه فيرهوسل في تصريح لوكالة فرانس برس "دخل فريق برنامج الأغذية العالمي إلى مطاحن البحر الاحمر اليوم الاحد لبدء مهمة تضم فريقا تقنيا صغيرا تابعا لشركة مطاحن البحر الاحمر".

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وأضاف ان الفريق التقني سيبقى في الموقع لتعقيم القمح وتنظيف المخازن، تمهيدا لبدء تحويل القمح إلى طحين ثم توزيعه، مشيرا إلى ان هذه العملية "ستتطلّب أسابيع".

وفي فبراير، زار فريق برنامج الأغذية العالمي مطاحن البحر الأحمر للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر بعد تعذر الوصول إليها بسبب النزاع، وأجرى فحوصا مخبرية أظهرت بأن القمح غزته حشرات ويجب تعقيمه قبل إطعامه لملايين الأشخاص.

وأوضح فيرهوسل ان الفحوص أكدت آنذاك صلاحية 70 بالمئة من مخزون القمح البالغ 51 طنا والكافي لإطعام أكثر من 3,7 مليون شخص لمدة شهر، إلا ان التأخير في بدء عملية التعقيم "قد يكون أصاب المخزون بأضرار إضافية".