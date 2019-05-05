"إندبندنت" تبرز خبر مقتل أمرأة حامل وطفلة رضيعة بغارة إسرائيلية

دبي - بواسطة محمد فارس © Ibraheem Abu Mustafa أبرزت صحيفة "إندبندنت" البريطانية تفاصيل مقتل إمرأة حامل (37 عاما) وطفلة رضيعة (14 شهرا)، نتيجة الغارات الاسرائيلية المكثفة على قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن شاهد عيان قوله إن السكان "فوجئوا بصاروخ سقط عليهم... هذا الاحتلال إجرامي"، مشيرين إلى أن الطفلة قتلت بشظايا صاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية. المصدر: إندبندنت

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