وصف المصريين بـ"الأعداء" وأساء للمضيفات.. من هو القطري أكبر الباكر؟

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

في تصريح مثير للجدل، وجديد من نوعه منذ أزمة المقاطعة العربية مع قطر، أعلن أكبر الباكر، أمين عام المجلس الوطني للسياحة في الدوحة، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أن بلاده لن تعطي تأشيرات "فيزا للأعداء"، في إشارة منه للمصريين.

وجاء تصريح الباكر ردا على سؤال حول وضع منح تأشيرات للمصريين خلال موسم مهرجان الصيف في قطر 2019، في مؤتمر صحفي للمجلس الوطني للسياحة بالدوحة.

تفاصيل تصريحه المسيئ للمصريين

ووفقا لموقع "سي إن إن" الأمريكي، نص السؤال على "هل ستفتح التأشيرات للسياح المصريين الراغبين بالقدوم لأن منحهم تأشيرات سياحية كانت صعبة في الماضي؟"، ليجيب الباكر قائلا: "التأشيرات لن تكون مفتوحة لأعدائنا، ستكون لأصدقائنا"، ليرد الباكر بقوله: "هل التأشيرات مفتوحة لنا للذهاب هناك إلى مصر، لا، وعليه لماذا ينبغي علينا فتح التأشيرات لهم؟ عندما تفتح ذراعيك لقطر، فإن قطر ستفتح ذراعها بصورة أوسع لك.. إذا كنت خصما لقطر فإننا سنتعامل معك بالصورة ذاتها، الأمر بسيط للغاية".

ووفقا لسيرته الذاتية بموقع الخطوط الجوية القطرية، تستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن أكبر الباكر:

- ولد عام 1962 في الدوحة.

- حاصل على شهادة بكالوريوس في الاقتصاد والتجارة.

- عمل لمدة طويلة حتى 1990، في إدارة محلات "بيبي كير" بالدوحة.

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- هو أيضا رجل أعمال قطري، وله أعمالا تتعلق بالمقاولات والعقارات والوكالات التجارية. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

- منذ 1997، يتولى منصب الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، وهم "القطرية للعطلات" و"القطرية لخدمات الطيران" و"الشركة القطرية للأسواق الحرة" و"مطار الدوحة الدولي" و"الشركة القطرية للتوزيع" و"القطرية لرجال الأعمال" و"فندق أوريكس روتانا" و"الشركة القطرية لتموين الطائرات".

- شغل عدة مناصب في بلاده، منها رئيس مجلس إدارة الهيئة القطرية للسياحة منذ عام 2000، ورئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي، وعضو مجلس الأمناء في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وعضو غير تنفيذي في شركة مطار هيثرو القابضة المحدودة.

- في أغسطس 2017، انتخبه الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" لرئاسة مجلس المحافظين، لمدة عام واحد.

لم يكن ذلك هو التصريح المسئ فقط له.. أبرز سقطات الباكر

- تعددت سقطات الباكر مسبقا، حيث سبق أن أدلى بتصريح، في يونيو 2018، أن الشركة القطرية لا يصلح لإدارتها سوى للرجال، قائلا: "بالطبع يجب أن يقود الشركة رجل، لأن منصب الإدارة شديد التحديات"، قبل أن يسارع بتقديم "اعتذار من القلب"، على حد وصفه.

- وقبل ذلك بعام، اعتذر صراحة أيضا عن وصفه لمضيفات الطائرات الأمريكيات بأنهن "جدات"، وأن متوسط العمر في طاقم شركته 26 عاما، والتي اعتبرت تصريحات مسيئة من حيث التمييز على أساس الجنس والفئة العمرية.

- في مطلع العام الجاري، أدلى بتصريح مسئ أيضا هو أن "الإمارات عدو قطر ولن نشتري حصة جت إيروايز".