نتنياهو يتوعد «بضربات مكثفة» على غزة

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم نتينياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد إنه «أمر القوات الإسرائيلية بمواصلة الضربات المكثفة على المسلحين في قطاع غزة مع تصاعد العمليات القتالية عبر الحدود لليوم الثالث».

وقتل صاروخ تم إطلاقه من غزة مدنياً إسرائيلياً، يوم الأحد، كما قتل اثنان من المسلحين الفلسطينيين في ضربة إسرائيلية، دون أي مؤشر إلى وقف إطلاق النار في أعنف أعمال قتالية منذ نوفمبر.

قال الجيش الإسرائيلي إن «أكثر من 450 صاروخاً، رصد نظام القبة الحديدية عددا كبيرا منها، أطلقت على مدن وقرى بجنوب إسرائيل منذ يوم الجمعة، مضيفا أنه هاجم نحو 220 هدفا تابعاً لحركات النشطاء الفلسطينيين في غزة».

وقالت الشرطة إن أحد الصواريخ سقطت على منزل في مدينة عسقلان، مما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 58 عاماً، وهو أول مدني إسرائيلي يسقط في هجوم صاروخي من غزة منذ حرب عام 2014 بين إسرائيل ومسلحين في القطاع الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بمواصلة "الضربات المكثفة" على قطاع غزة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إنه أمر القوات الإسرائيلية بمواصلة "الضربات المكثفة" على المسلحين في قطاع غزة مع تصاعد العمليات القتالية عبر الحدود لليوم الثالث. وقتل صاروخ تم إطلاقه من غزة مدنيا إسرائيليا اليوم الأحد كما قُتل اثنان من المسلحين الفلسطينيين في ضربة إسرائيلية، دون أي مؤشر إلى أي وقف وشيك لإطلاق النار في أعنف أعمال قتالية منذ نوفمبر تشرين الثاني. وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 450 صاروخا، رصد نظام القبة الحديدية عددا كبيرا منها، أطلقت على مدن وقرى بجنوب إسرائيل منذ يوم الجمعة مضيفا أنه هاجم نحو 220 هدفا تابعا لحركات النشطاء الفلسطينيين في غزة. وقالت الشرطة إن أحد الصواريخ سقط على منزل في مدينة عسقلان مما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 58 عاما وهو أول مدني إسرائيلي يسقط في هجوم صاروخي من غزة منذ حرب عام 2014 بين إسرائيل ومسلحين في القطاع الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وقال نتنياهو الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع في بيان "أصدرت توجيهات لقوات الدفاع الإسرائيلية هذا الصباح بمواصلة الضربات المكثفة ضد الإرهابيين في قطاع غزة كما أصدرت تعليمات بتعزيز القوات حول قطاع غزة بالدبابات والمدفعية وقوات المشاة". وتصاعد العنف بين إسرائيل وقطاع غزة لليوم الثاني، حيث أطلق مسلحون من غزة ما يربو على 250 صاروخا على بلدات وقرى إسرائيلية، فيما قصفت إسرائيل القطاع بالطائرات وبقذائف الدبابات، التي قال مسؤولون فلسطينيون إنها أسفرت عن مقتل سبعة فلسطينيين وجرح أكثر من 20، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إن مدنيا قتل في عسقلان. إقرأ المزيد على يورونيوز: مقتل 7 فلسطينيين بينهم رضيعة ووالدتها الحامل مع تصاعد العنف بين إسرائيل وقطاع غزة حماس تطلق "90 صاروخا" ردا على مقتل اثنين من كوادرها وإسرائيل ترد بضربات جوية وفيما هرع سكان غزة لتحاشي الضربات الإسرائيلية، دفعت صفارات الإنذار للتحذير من الهجمات الصاروخية الإسرائيليين للاختباء في الملاجئ، في حين فجرت الصواريخ الاعتراضية صواريخ الفلسطينيين في السماء. وقالت وزارة الصحة في غزة إن ضربة جوية إسرائيلية قتلت رضيعة عمرها 14 شهرا وأمها الحبلى ورجلا آخر، وإن أكثر من 20 فلسطينيا أصيبوا، فيما قال سكان إن اثنين منهم من النشطاء. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس إن إسرائيل مستعدة لتكثيف هجماتها. وأضاف أن حركة الجهاد الإسلامي كانت تحاول زعزعة استقرار الحدود واتهم حماس بالتقاعس عن كبحها. وقالت الجهاد الإسلامي في بيان إن وابل الصواريخ كان ردا على أحداث أمس الجمعة، وإن إسرائيل "تنصلت" من تنفيذ تفاهمات سابقة توسطت فيها القاهرة. وفي بيان مشترك قالت حماس والجهاد: "إننا في الغرفة المشتركة نتابع عن كثب سلوك العدو الصهيوني ومدى التزامه بوقف العدوان على شعبنا، وسنرد على عدوانه وفق ذلك، ونحذره بأن ردنا سيكون أقسى وأكبر وأوسع في حال تماديه في العدوان". وأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس العدوان الإسرائيلي على غزة. Euronews (Ar)

الناخبون في بنما يصوتون لاختيار رئيس والمرشحون يتعهدون بمحاربة الفساد وعدم المساواة يدلى الناخبون في بنما بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات رئاسية بعد حملة قادها وزير زراعة سابق ترددت أصداء تعهداته بمكافحة الفساد وعدم المساواة، في أعقاب فضائح رشى ودور بنما في إخفاء ثروات صفوة العالم. وسيرث الرئيس المقبل واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، والذي تبدي الصين اهتماما متزايدا به. ولكن هناك أيضا ضغوطا متزايدة لخفض الهوة بين الفقراء والأغنياء وتنقية الحياة السياسة في أعقاب فضيحة الفساد التي ضمت شركة (أودبريشت) البرازيلية للإنشاءات وتسرب وثائق بنما. وحاول لورينتيو "نيتو" كورتيزو وزير الزراعة، البالغ من العمر 66 عاما، استمالة الناخبين البالغ عددهم 2.8 مليون بتعهدات بتحسين الخدمات الحكومية، مثل المياه والرعاية الصحية، من خلال شن حملة على الاختلاس المزعوم للأموال العامة في بنما. وقال كورتيزو في آخر تجمعاته الانتخابية في العاصمة، يوم الأربعاء، في الوقت الذي كان آلاف يلوحون فيه بعلم حزبه الديمقراطي الثوري اليساري المعتدل، إن "الفساد وعدم الكفاءة يسرقان أموالنا ويهددان مستقبلنا". وبشأن الصين، قال كورتيزو إنه سيواصل تعزيز العلاقات، ولكنه أشار إلى أنه قد يتحرك بشكل أبطأ من الرئيس خوان كارلوس فاريلا الذي أثار غضب الولايات المتحدة بتوقيعه على عدد من المشروعات الكبيرة مع بكين. وقال إنه سيدرس نظام دفع الأموال في واحدة من مثل هذه الاتفاقيات لبناء قطار فائق السرعة. وبمقتضى القانون لا يمكن لفاريلا السعي لإعادة انتخابه. للمزيد على يورونيوز: ضبط سفينة روسية كانت تنقل نحو 10 أطنان من الكوكايين من بنما إلى المغرب وتلطخت صورة بنما بسبب فضيحة فساد كانت شركة أودبريشت البرازيلية طرفا فيها، وتسرب 11.5 مليون وثيقة من شركة موساك فونسيكا البنمية للمحاماة، والتي ذكرت بالتفصيل كيفية تهرب أثرياء العالم من الضرائب من خلال مراكز خارجية. والمنافس الرئيسي لكورتيزو هو مرشح حزب التغيير الديمقراطي، الذي يمثل يمين الوسط رومولو رو، الذي اقترح إجراء تعديل دستوري لتعزيز استقلال السلطة القضائية. وتغلق مراكز الاقتراع في الساعة الرابعة مساء الأحد بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية في نحو الساعة السادسة مساء (2300 بتوقيت غرينتش). Euronews (Ar)

شاهد: "فاني" يلحق دمارا كبيرا بمدينة الحج الهندية بوري دمر إعصار "فاني"، الذي يعتبر إحدى أكبر الكوارث الطبيعية التي ضربت الهند في السنوات الخمس الأخيرة، ولاية أوديشا بشكل شبه كامل، مخلفاً أضراراً مادية جسيمة واثنيْ عشر قتيلاً على الأقل. وتظهر لقطات جوية اتخذتها طائرات البحرية الهندية كمية الدمار الهائل والفيضانات التي تسبب بها الإعصار في منطقة بوري. وتعد بوري إحدى المدن الدينية والتاريخية في الهند حيث يزوروها آلاف الحجاج الهندوس سنوياً بسبب انتشار المعابد الأثرية فيها. وفي آخر المستجدات، انحرف الإعصار نحو الشمال الشرقي باتجاه بنغلاديش، يوم أمس، السبت، حيث سقط أربعة قتلى على الرغم من أن السلطات الهندية قامت بإجلاء أكثر من مليون شخصاً في إجراء ضخم احترازي. وفقد الإعصار القليل من زخمه في الساعات الأخيرة بعد أن بدأ في الثالث من أيار/مايو، بحسب ما يقوله المرصد الجوي البيئي، الذي أضاف أن الإعصار تحول في هذه الساعات إلى "منخفض جوي عنيف". شاهد: الهند تعاين أضرار (فاني).. أقوى إعصار يجتاح البلاد منذ 5 سنوات الهند تسابق الإعصار "فاني" وتجلي أكثر من مليون شخص من الساحل الشرقي Euronews (Ar) 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO كوشنر: خطة السلام في الشرق الأوسط ستكون نقطة بداية جيدة Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقال «نتنياهو» الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع في بيان «أصدرت توجيهات لقوات الدفاع الإسرائيلية هذا الصباح بمواصلة الضربات المكثفة ضد الإرهابيين في قطاع غزة، كما أصدرت تعليمات بتعزيز القوات حول قطاع غزة بالدبابات والمدفعية وقوات المشاة».