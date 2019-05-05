دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مايكروسوفت تكشف عن إصدار المطورين من نظارة HoloLens 2 ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت عملاق البرمجيات مايكروسوفت مؤخراً إصدارها الجديد من نظارات الواقع المعزز HoloLens 2، حيث يأتي هذا الإصدار مع تجربة مجانية لبرمجيات Unity.

إصدار جديد من نظارات الواقع المعزز ينطلق من مايكروسوفت في إصدار خاص للمطوريين، حيث تأتي نظارة HoloLens 2 مع تجربة مجانية لبرمجيات Unity Pro وأيضاً برمجيات Unity PiXYZ إلى جانب Azure، على أن يكون هذا الإصدار متاح خلال شهر مايو.

ومن المقرر أن تأتي نظارة HoloLens 2 للمطوريين بسعر 3500 دولار، إلا أن مايكروسوفت لم تحدد موعد لبدء شحن هذا الإصدار للمستخدمين، لكن التسريبات تؤكد على خطط مايكروسوفت لإطلاقها للبيع لاحقاً هذا العام.

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يذكر أن HoloLens 2 تنطلق بشاشة جديدة مميزة بتصميم متطور يدعم توفير إستهلاك الطاقة مع آداء أفضل، كما يأتي هذا الإصدار بمستشعر time-of-flight depth مع تقنية الذكاء الإصطناعي مدمجة، حيث من المقرر أن يدعم هذا الإصدار تجربة تفاعلية تحاكي العالم الواقعي.

كما تأتي نظارة HoloLens 2 بتقنية تعقب حركة العين، للتفاعل مع الصور ثلاثية الأبعاد، كما تدعم النظارة التسجيل عبر Windows Hello، وتأتي بتصميم أخف من ألياف الكربون.

المصدر

هذا الموضوع مايكروسوفت تكشف عن إصدار المطورين من نظارة HoloLens 2 ظهر على التقنية بلا حدود.