دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن هاتف جديد من HTC يضم رقاقة MediaTek ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد هاتف جديد من HTC مؤخراً في GeekBench يأتي برقاقة معالج Helio P35 من MediaTek مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما يعمل بنظام تشغيل Android 9 Pie.

إتخذت شركة HTC قرار في بداية هذا العام بالتركيز على الإصدارات المتوسطة من الهواتف الذكية، وفي إطار هذا القرار رصد إصدار جديد من فئة الهواتف المتوسطة من هواتف HTC في تسريبات جديدة من GeekBench.

وتكشف التسريبات على أن هذا الإصدار يأتي برقاقة معالج Helio P35 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما يعرف الآن برمز HTC 2Q741.

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ومن المقرر أن يعمل هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 9 Pie، كما تشير التسريبات إلى نموذج أخر برقاقة معالج Snapdragon 710 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام ويعرف برمز 2Q7A100، لذا نترقب إصدارات HTC المتوسطة من الهواتف الذكية المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن هاتف جديد من HTC يضم رقاقة MediaTek ظهر على التقنية بلا حدود.