- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ ملوك وقادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ملوك وقادة شعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يجعله الله شهر خير وبركة ورحمة عليهم وعلى بلدانهم.
وقال محمد بن زايد: "نرفع أسمى التهانى إلى ملوك وقادة وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. سائلين المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة عليهم وعلى بلدانهم".
وأضاف: "نهنئ رئيس الدولة ونائبه وأخوانهما حكام الإمارات وأولياء العهود بحلول شهر رمضان المبارك، وندعو الله عز وجل فى هذه الأيام المباركة أن يحفظ أبناءنا في ميادين الحق والواجب والإنسانية ويسدد خطاهم ويديمهم سالمين ونبارك لهم ولشعب الإمارات والمقيمين على أرضها حلول شهر الخير والرحمة".
يذكر أنه قد أعلنت لجنة تحرى هلال شهر رمضان، بدولة الإمارات، أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وأن غداً الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك، فى حين يتحرى عدد من الدول الإسلامية رؤية الهلال اليوم الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يهنئ ملوك وقادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.