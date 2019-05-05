شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية المغربية تنقذ 151 مهاجرا غير شرعى فى مضيق جبل طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البحرية المغربية، اليوم الأحد، إنقاذ 151 مهاجرا غير شرعى فى مضيق جبل طارق، وذكرت قناة "العربية" الإخبارية أن المهاجرين حاولوا التسلل عبر مضيق جبل طارق على متن 16 قاربا مطاطيا.

ولم تتطرق القناة إلى مزيد من التفاصيل فى هذا الحادث.