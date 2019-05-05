شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية المغربية تنقذ 151 مهاجرا غير شرعى فى مضيق جبل طارق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البحرية المغربية، اليوم الأحد، إنقاذ 151 مهاجرا غير شرعى فى مضيق جبل طارق، وذكرت قناة "العربية" الإخبارية أن المهاجرين حاولوا التسلل عبر مضيق جبل طارق على متن 16 قاربا مطاطيا.
ولم تتطرق القناة إلى مزيد من التفاصيل فى هذا الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرية المغربية تنقذ 151 مهاجرا غير شرعى فى مضيق جبل طارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.