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القاهرة — سبوتنيك. وقالت مراسلة قناة "كان" الإسرائيلية"، إن "حركة حماس أرسلت عبر وسطاء لإسرائيل رسالة تفيد بأنهم مهتمون بوقف إطلاق النار".
وقالت الوزارة في بيان "قتل فلسطيني في غارة إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".
وقالت في بيان لاحق إن "أربعة فلسطينيين قتلوا من عائلة واحدة قضوا في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة، بينهم الشهيد الجنين أيمن المدهون 9 شهور استشهد في أحشاء والدته".
على لاصعيد الميداني، استهدفت المقاومة الفلسطينية ناقلة جند إسرائيلية شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة، بصاروخ موجه من طراز كورنيت.
وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، في إعلان مشترك استهداف ناقلة جند شرق غزة، بصاروخ كورنيت. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "غزة الآن".
وكانت المقاومة الفلسطينية استهدفت، ظهر اليوم الأحد، جيبا عسكريا بصاروخ كورنيت شرق بيت حانون، شمال قطاع غزة.
كما أطلقت المقاومة الفلسطينية وابلًا من قذائف الهاون في منطقة استهداف ناقلة الجند الإسرائيلية التي استهدفتها قبل قليل، وسط قطاع غزة، لمنع نقل الجنود المصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر قناة إسرائيلية: "حماس" أرسلت عبر وسطاء رسالة لإسرائيل بأنها تريد وقف التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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