- 1/2
- 2/2
أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية أن القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي أعلن أن يوم غد الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
© AFP 2019 / Delil Souleiman
"ثبت بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجري هو يوم الإثنين الموافق السادس من أيار لعام 2019 ميلادي أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركة وقد تحققت الآمال بالعزة والنصر".
وأعلنت كل من مصر والسعودية أن غدا الاثنين 6 مايو / أيار، هو أول أيام شهر رمضان لعام 1440 هجرية (2019 ميلادية).
وتتبع العديد من الدول العربية والإسلامية، ومن بينها دول الخليج ومصر وفلسطين والأردن وأفغانستان وباكستان وغيرها، السعودية في تحديد بداية ونهاية شهر رمضان، فيما تتبع عدد من الدول الإسلامية الأخرى، مثل تركيا وماليزيا، النظام الفلكي في حساب الأشهر القمرية.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا تعلن أن غدا الإثنين أول أيام شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.