الكابينت يوعز للجيش بمواصلة الضربات على غزة وبالاستعداد للمراحل القادمة

وأفاد بيان صادر عن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، "أوعز الكابينت للجيش بمواصلة الضربات وبالاستعداد للمراحل القادمة. الاعتبار الأعلى هو أمن الدولة ومواطنيها".

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فيما أعلنت القناة العاشرة الإسرائيلية عن "إصابة إسرائيلي بجراح حرجة بشظايا صاروخ أطلق من قطاع غزة على مدينة سديروت".

شهد قطاع غزة تصعيداً أمنياً منذ الليلة قبل الماضية، حيث أسفر القصف الإسرائيلي لعشرات المواقع في القطاع عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وتدمير سبعة بنايات سكينة، فيما قُتل مستوطن إسرائيلي جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة وسقطت في مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.

وتوترت الأوضاع على حدود غزة مع إسرائيل منذ أذار/مارس 2018 حينما انطلقت مسيرات العودة الفلسطينية، التي تطورت إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.