دار الافتاء المصرية تعلن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان

جاء ذلك في بيان على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد 5 مايو.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، إن الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، أعلن نتيجة رؤية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجرية، مؤكدا أن يوم الأحد 5 مايو هو المتمم لشهر شعبان وغدا الاثنين 6 مايو أول أيام رمضان.

أعلنت السعودية أن غدا الاثنين 6 مايو/أيار، هو أول أيام شهر رمضان لعام 1440 هجرية (2019 ميلادية)، حسبما ذكرت "قناة الإخبارية" السعودية، ذلك بعد ثبوت رؤية الهلال في أنحاء متفرقة من البلاد.

وتتبع العديد من الدول العربية والإسلامية، ومن بينها دول الخليج ومصر وفلسطين والأردن وأفغانستان وباكستان وغيرها، السعودية في تحديد بداية ونهاية شهر رمضان، فيما تتبع عدد من الدول الإسلامية الأخرى، مثل تركيا وماليزيا، النظام الفلكي في حساب الأشهر القمرية.