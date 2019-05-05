مقتل 6 من "أنصار الله" وجرح آخرين بهجوم للجيش اليمني شرقي محافظة الجوف

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القاهرة- سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "قوات الجيش شنت هجوماً عنيفاً على مواقع للحوثيين في وادي الوجف بمديرية خب والشعف (شرق الجوف)".

وأضاف أن "مواجهات عنيفة دارت بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، أسفرت عن مقتل 6 عناصر من الحوثيين، وجرح آخرين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت "أنصار الله"، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها مقتل وإصابة أكثر من 15 عنصراً من الجيش، بقصف مدفعي شنته الجماعة على تجمع عسكري في صحراء الأجاشر في خب والشعف كبرى مديريات محافظة الجوف.

وتتواصل، منذ 26 آذار/مارس 2015، معارك بين الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة وبين جماعة "الحوثيين" من جهة أخرى.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.