العسكري السوداني: نتفق مع أجزاء في وثيقة "قوى التغيير" ووثيقتنا ننشرها الاثنين

القاهرة — سبوتنيك. وقال كباشي في مؤتمر صحفي، "ليس هناك خلافات مع القوى السياسية إلى الآن، هم قدموا وثيقة نتفق معهم في بعض الجوانب ونختلف معهم في بعض الجوانب".

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وتابع "نحن بين مطرقة السياسة وسندان القانون ونسعى للخروج من النفق المظلم وسنقدم ردا مكتوبا على كل ملاحظة وسنقدم رؤيتنا المتكاملة بشكل مكتوب يوم الاثنين".

وشدد الناطق على أن "الاعتصام لن يتم فضه بالقوة معربا عن تفاؤله للتوصل إلى اتفاق قريب".

وشهد يوم الخميس الماضي، تدفق حشودا ضخمة إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع السودانية للانضمام إلى مسيرة مليونية للمعارضة.