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القاهرة — سبوتنيك. وقال كباشي في مؤتمر صحفي، "ليس هناك خلافات مع القوى السياسية إلى الآن، هم قدموا وثيقة نتفق معهم في بعض الجوانب ونختلف معهم في بعض الجوانب".
© REUTERS / NEIL HALL
وشدد الناطق على أن "الاعتصام لن يتم فضه بالقوة معربا عن تفاؤله للتوصل إلى اتفاق قريب".
وشهد يوم الخميس الماضي، تدفق حشودا ضخمة إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع السودانية للانضمام إلى مسيرة مليونية للمعارضة.
كانت هذه تفاصيل خبر العسكري السوداني: نتفق مع أجزاء في وثيقة "قوى التغيير" ووثيقتنا ننشرها الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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