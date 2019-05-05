السعودية تعلن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان

ذكرت ذلك "قناة الإخبارية" السعودية، بعد ثبوت رؤية الهلال في أنحاء متفرقة من البلاد. وتشارك المراصد الفلكية في محافظات البلاد، الجهات الحكومية والأفراد المهتمين في رصد "هلال رمضان". وتتبع العديد من الدول العربية والإسلامية، ومن بينها دول الخليج ومصر وفلسطين والأردن وأفغانستان وباكستان وغيرها، السعودية في تحديد بداية ونهاية شهر رمضان، فيما تتبع عدد من الدول الإسلامية الأخرى، مثل تركيا وماليزيا، النظام الفلكي في حساب الأشهر القمرية.

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