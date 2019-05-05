أكبر حزبين بإقليم شمال العراق يوقعان اتفاق تشكيل الحكومة

أربيل (العراق)/ علي محمد/ الخليج 365



وقّع الحزبان الحاكمان في إقليم شمال العراق، الأحد، على اتفاق تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك عقب اجتماع قيادات الحزبين "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني"، في السليمانية شمالي العراق، حيث وقع الاتفاق كل من نيجيرفان بارزاني النائب الأول لزعيم الحزب الديمقراطي، وكوسرت رسول علي نائب السكرتير العام للاتحاد الوطني.

وقال "بارزاني" خلال المؤتمر الصحفي الذي تابعته الخليج 365، إنه "بعد جولة طويلة وصعبة من المباحثات، جرى اليوم التوقيع والاتفاق رسميا مع الاتحاد الوطني، ونحن سعداء للوصول إلى خارطة طريق لتشكيل حكومة الإقليم الجديدة".



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وأضاف أن "الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وحركة التغيير، جميعها أطراف فائزة بالانتخابات الأخيرة، ونتمنى أن يسعوا جميعاً لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين كافة".



من جانبه، قال "رسول"، إن "هذا الاتفاق يعتبر حدثا تاريخيا، ويصب في خدمة شعب الإقليم".



وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني نتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي جرت في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، بحصوله على 45 مقعدا من أصل 111، وحصل الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو شريك حزب بارزاني في إدارة الإقليم، على 21 مقعدا في المركز الثاني.

وبالنظر لتصدر الحزبين الحاكمين (الديمقراطي والاتحاد) لنتائج الانتخابات، فمن المرجح أنهما سيواصلان قيادة الإقليم في السنوات الأربع المقبلة.

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